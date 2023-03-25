Охрану Крымского моста усилят перед началом турсезона

Министр транспорт Виталий Савельев сообщил Владимиру Путину, что увеличат персонал, в том числе охраны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

На Крымском мосту усилят охрану перед сезоном отпусков, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом заявил министр транспорт Российской Федерации Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовить к летнему сезону, когда пойдет уже период отпусков, увеличится автомобильное движение», - отметил министр.

Виталий Савельев также отметил, что сейчас обеспечивается стопроцентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту. Движение идет в нормально режиме.

По словам министра транспорта, с 1 мая по 30 сентября в направлении Крыма планируется перевезти около трех миллионов пассажиров.

Напомним, 23 февраля все полосы Крымского моста были открыты для движения. Оно было запущено после успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста.

А к середине лета планируется полностью восстановить железнодорожную часть Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.