В США из-за торнадо в Миссисипи погибли 23 человека

Еще четверо местных жителей числятся пропавшими без вести.

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Мощный торнадо обрушился на американский штат Миссисипи. В результате стихии, согласно последним данным, погибли 23 человека. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи.

Также в ведомстве уточнили, что еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Еще десятки людей получили ранения.

«К сожалению, ожидается, что эти цифры изменятся», - добавили в агентстве.

Напомним, в начале февраля в Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. По последним данным, погибли более 49 500 человек. Более полумиллиона жителей десяти разрушенных провинций пришлось эвакуировать в палаточные лагеря.