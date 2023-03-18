Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 500 человек

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Вице-президент Турции Фуат Октай обнародовал обновленные данные о жертвах «катастрофы века» - разрушительных землетрясений, затронувших десять провинции страны 6 февраля 2023 года.

«В результате землетрясений в центре Кахраманмараша погибли 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан», - процитировало Октая газета Star.

Кроме того, Октай рассказал о ходе восстановительных работ в пострадавших от землетрясения районах. Так, в Шанлыурфе ночью ввели в эксплуатацию станцию очистки водопроводной воды, которая обеспечит чистой водой все население города.

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошли мощные землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой 7,7 и 7.6, к концу февраля в списках погибших было 44 218 человек, более полумиллиона жителей десяти разрушенных провинций пришлось эвакуировать в палаточные лагеря.



