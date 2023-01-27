Bloomberg: в ЕС придумали легальный способ использовать активы РФ для восстановления Украины

Брюссель сможет использовать российские активы в случае, если затем вернет их вместе с процентами.

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Юридическая служба Евросоюза уведомила страны объединения о возможности использовать часть замороженных активов России - 33,8 миллиарда евро - для восстановления Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказали собеседники агентства, план осуществим с юридической точки зрения, если активы экспроприируют, что означает возвращение в какой-то момент основной суммы заимствования и процентов России.

Для ареста российских активов четких правовых оснований нет, считают европейские юристы. Вместо этого Брюссель может объединить активы и извлечь из них прибыль и затем потратить ее на восстановление Украины. В то же время специалисты предупреждают о рисках: в случае убытков при управлении активами возмещать их будет Европейский союз или его государства-члены.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные активы на сумму 319 миллиардов евро, включая 300 миллиардов Центробанка и 19 миллиардов российских олигархов, следует объединить в специальный фонд. Вырученные средства планируется инвестировать, а прибыль направить на выплату компенсаций Украине.