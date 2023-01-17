Глава ЕК заявила, что санкции должны погрузить экономику РФ в рецессию на десятилетия

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийская санкционная политика преследует одну цель - ослабить экономику России. Об этом один из лидеров Евросоюза заявила в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», - процитировало ТАСС заявление Урсулы фон дер Ляйен.

Глава ЕК также отметила, что Брюссель проявит твердость в санкицонной политике в отношении Москвы и гарантирует всяческую поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии высказался против чрезмерных мер в отношении России, которая является частью европейской цивилизации, и призвал не лишать 144 млн граждан страны права получения шенгенских виз.