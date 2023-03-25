Армия спецоперация Российский «Град» обрушился на польского «Краба» на Северском направлении Как уточняется, установку противника уничтожили вместе с расчетом. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российским военнослужащим удалось уничтожить на Северском направлении САУ Krab производства Польши. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. Он уточнил, что польскую самоходку врага обнаружили наши разведывательные подразделения. Как утверждается, огнем РСЗО «Град» установку противника уничтожили вместе с расчетом. Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил Krab на Южно-Донецком направлении СВО. А экипажам Ми-35 и Ми-24 на Краснолиманском направлении удалось поразить критически важные объекты украинских боевиков. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика