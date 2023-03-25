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Российские Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты врага на Краснолиманском направлении

10:55 25.03.2023
Как сообщили в группировке «Центр», все цели были поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, нашим расчетам разведывательных беспилотников «Орлан-30» удалось обнаружить вражеские объекты.

После того, как данные разведки были получены, экипажи Ми-35 и Ми-24 отправились на боевой вылет.

«Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты. В результате огневого поражения все цели были поражены», - сказал Савчук.

Ранее Минобороны России показало видео работы в зоне специальной военной операции ударных вертолетов Ка-52. В ходе боевого вылета летчикам удалось уничтожить опорный пункт украинских националистов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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