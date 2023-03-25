Армия Российские Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты врага на Краснолиманском направлении Как сообщили в группировке «Центр», все цели были поражены. © Видео: Минобороны России © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости Читайте нас на: Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, нашим расчетам разведывательных беспилотников «Орлан-30» удалось обнаружить вражеские объекты. После того, как данные разведки были получены, экипажи Ми-35 и Ми-24 отправились на боевой вылет. «Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты. В результате огневого поражения все цели были поражены», - сказал Савчук. Ранее Минобороны России показало видео работы в зоне специальной военной операции ударных вертолетов Ка-52. В ходе боевого вылета летчикам удалось уничтожить опорный пункт украинских националистов. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика