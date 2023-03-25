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МО РФ: российский «Ланцет» растерзал польского «Краба» на Южно-Донецком направлении СВО

13:24 25.03.2023
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» уничтожил вражескую гаубицу в районе населенного пункта Затишье.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские Вооруженные силы при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили на Южно-Донецком направлении польскую самоходку «Краб». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Это произошло в районе населенного пункта Катериновка.    

«На Запорожском направлении при помощи беспилотных летательных аппаратов "Орлан" были вскрыты и уничтожены огнем артиллерии склад боеприпасов в районе населенного пункта Белогорье и станция контрбатарейной борьбы американского производства с минометным расчетом в районе населенного пункта Степное», - говорится в заявлении Гордеева в Telegram-канале ведомства.

В минувшую среду стало известно об успешных действиях морских пехотинцев Тихоокеанского флота, которые при поддержке артиллерии сорвали несколько контратак националистов на Южно-Донецком направлении. Более 20 радикалов киевского режима были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

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