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Политолог Орлов заявил о нежелании властей ЕС рвать отношения с Китаем

Ян Брацкий
12:36 25.03.2023
Ранее стало известно о планах службы инструментов внешней политики Еврокомиссии наладить «восприятие ЕС в Китае».
Политолог Орлов заявил о нежелании властей ЕС рвать отношения с Китаем
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Евросоюз пытается донести до официального Пекина стремление сохранить нормальные отношения. Так директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал заявление Еврокомиссии о выделении €3 млн на «улучшение восприятия ЕС» в Китае. По его мнению, данная сумма - мелочь и здесь важно смотреть на глубокие смыслы.

«Европейские лидеры вынуждены выстраивать отношения с Си Цзиньпином в условиях роста инфляции, снижения ВВП и непрекращающихся протестов, захвативших Францию и ряд других стран. Ведь если они не снизят народный гнев и не найдут выход из сложившейся ситуации, то рискуют потерять власть», - заключил Орлов в беседе с RT.

Ранее стало известно об инициативе службы инструментов внешней политики Еврокомиссии наладить «восприятие ЕС в Китае» и усилить роль культуры в двусторонних отношениях.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил о планах навестить Китай с рабочей поездкой в компании главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Точные даты поездки и подробное расписание визита пока неизвестны.

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