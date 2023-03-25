Еврокомиссия заплатит 3 млн евро за «улучшение восприятия» в Китае

© Фото: Sascha Steinach, dpa-Zentralbild, GlobalLookPress

Евросоюз потратит €3,3 млн на улучшение восприятия ЕС в Китае и рассчитывает укрепить потенциал своего представительства. Об этом сообщает служба инструментов внешней политики Еврокомиссии.

«Данные услуги направлены на укрепление потенциала представительства ЕС в Китае с целью установления стабильного и долгосрочного взаимодействия <...> улучшения восприятия ЕС в Китае и усиления роли культуры во внешних отношениях», - приводит RT текст документа.

С этой целью Еврокомиссия разработает, организует и проведет в Китае ряд мероприятий в области общественной и культурной дипломатии. Судя по контракту, который прикреплен к документу, подрядчик обязуется производить рекламный контент, взаимодействовать со СМИ и целевой аудиторией, организовывать взаимный обмен, выставки и конкурсы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что официальный Брюссель подталкивает Пекин к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой неделе завершился государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным китайский лидер поднял тему мирного урегулирования украинского кризиса и предложил рассмотреть план Китая. Глава российского государства отметил схожесть взглядов двух стран на проблему и допустил, что положения китайского плана могут стать основой будущего урегулирования.