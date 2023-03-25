В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Еврокомиссия заплатит 3 млн евро за «улучшение восприятия» в Китае

Ян Брацкий
11:47 25.03.2023
Планируется проведение культурных акций, создание рекламного контента и организация регулярных обменов.
Еврокомиссия заплатит 3 млн евро за «улучшение восприятия» в Китае
© Фото: Sascha Steinach, dpa-Zentralbild, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Евросоюз потратит €3,3 млн на улучшение восприятия ЕС в Китае и рассчитывает укрепить потенциал своего представительства. Об этом сообщает служба инструментов внешней политики Еврокомиссии.

«Данные услуги направлены на укрепление потенциала представительства ЕС в Китае с целью установления стабильного и долгосрочного взаимодействия <...> улучшения восприятия ЕС в Китае и усиления роли культуры во внешних отношениях», - приводит RT текст документа.

С этой целью Еврокомиссия разработает, организует и проведет в Китае ряд мероприятий в области общественной и культурной дипломатии. Судя по контракту, который прикреплен к документу, подрядчик обязуется производить рекламный контент, взаимодействовать со СМИ и целевой аудиторией, организовывать взаимный обмен, выставки и конкурсы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что официальный Брюссель подталкивает Пекин к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой неделе завершился государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным китайский лидер поднял тему мирного урегулирования украинского кризиса и предложил рассмотреть план Китая. Глава российского государства отметил схожесть взглядов двух стран на проблему и допустил, что положения китайского плана могут стать основой будущего урегулирования.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:09 В стране и мире
Видео
Под Ростовом горит склад с целлюлозой на площади 1 200 «квадратов»
10:32 В стране и мире
FT: ЕС «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским
09:59 В стране и мире
Володин предложил запретить деятельность МУС в России
08:39 В стране и мире
«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
04:21 В стране и мире
Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.