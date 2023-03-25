FT: ЕС «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о сложностях при подготовке переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Власти Евросоюза «подталкивают» председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Financial Times.

«ЕС подталкивает Си к переговорам с Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным», - говорится в сообщении газеты.

Пока усилия ЕС и Киева успехом не увенчались. Накануне советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признался, что в процессе организации переговоров с китайским лидером возникли сложности.

В МИД Китая в ответ на вопрос о перспективах разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского заявили, что Пекин ничего не знает о такой возможности.