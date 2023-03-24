Подоляк: разговор Зеленского и Си Цзиньпина готовится, но возникли сложности

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Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина пока планируется. При его подготовке возникли сложности, уточнил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть - хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», - цитирует Подоляка ТАСС.

В конце февраля Пекин опубликовал свою версию мирного плана по Украине из 12 пунктов. Документ предполагает немедленное прекращение огня, отказ от поставок оружия в зону конфликта, возобновление переговорного процесса, соблюдение норм гуманитарного права и прочие пункты. Власти Украины и США раскритиковали инициативы.

Тем не менее, в ходе личной встречи Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путным в Кремле, российский лидер отметил схожесть взглядов Пекина и Москвы на решение украинского кризиса. Как отметил российский лидер, многие положения китайского плана могут лечь в основу будущего урегулирования, как только к нему будут готовы на Украине и на Западе.