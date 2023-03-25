Лучших деятелей культуры наградили премией Минобороны в Центральном академическом театре Российской Армии

Все награжденные своим трудом и служением культуре и искусству внесли неоценимый вклад в укрепление патриотизма в непростое время.

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Владимир Машков, группа «Земляне», певица Юта и многие другие поднялись на сцену Театра Российской армии, чтобы получить премию Министерства обороны в области культуры и искусства. Награждение было приурочено к их профессиональному празднику, который отмечают сегодня. В числе лауреатов те, кто поддерживают наших военных на передовой, выезжают в зону СВО с концертами и спектаклями, и, что важно - отстаивают историческую правду.

Полный зрительный зал. Седьмая премия Министерства обороны в области культуры и искусства собрала лучших. Среди номинаций - их девять: литературное, музыкальное, театральное, музейное дело и другие. Каждый из награждаемых внес свой вклад в развитие культуры. Об этом говорит Виктор Горемыкин - заместитель Министра обороны России, который передал приветствие лауреатам премии от Сергея Шойгу.

«Вы принадлежите к разным поколениям, трудитесь в разных сферах искусства и просвещения, но одинаково преданы своей профессии и призванию. Вы изо дня в день содействуете воспитанию думающих и ответственных граждан, от которых зависит будущее России», - обратился к собравшимся заместитель Министра обороны России Виктор Горемыкин.

Здесь и народные, и заслуженные артисты, историки и авторы лучших военно-патриотических проектов. Владимир Машков одним из первых поддержал вхождение новых регионов в состав России и активно участвует в патриотических концертах - посещает военные госпитали.

«Наш народ и военные едины, это подтверждают традиции, благородство нашей армии. Бесспорно, признание людей, которые стоят на острие, на передовой защиты нашей Родины - от них внимание и оценки стоят очень дорого», - заявил Народный артист России Владимир Машков.

Также на церемонии награждения - заместители Министра обороны Николай Панков и Александр Фомин. Церемония проходит в то время, когда российские бойцы выполняют задачи специальной военной операции и деятели культуры в свой профессиональный праздник, получая награды, благодарят российских военнослужащих.

«Мы дали много концертов в этих местах. Они самоотверженно этим занимаются. Когда мы видим эти лица, эти эмоции, это не поддается объяснению - это не как рядовой концерт. Я горд, что я хотя бы в этом амплуа вношу какую-то лепту ради Победы», - отметили музыканты рок-группы «Земляне» Игорь Нелин и Геннадий Климкович.

На церемонии и артисты Центрального академического театра Российской армии. Анастасии Бусыгиной и Юте вручают госнаграды о присвоении почетных званий Заслуженных артисток России. Певица Юта неоднократно выезжала в зону специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов песнями.

«Когда государство отмечает твою работу это приятно, но когда военнослужащие пишут в личку и называют меня сестрой - это, конечно, вдвойне придает силы, вдохновение и хочется творить, хочется продолжать ездить, хочется дарить им свои песни», - призналась Заслуженная артистка России Юта.

Бьются сегодня, но не на поле боя, музейные работники. Своим трудом они противостоят попыткам Запада исказить правду о великих подвигах предков и исказить все, что дорого русскому народу. Награду получил коллектив парка «Патриот» - в номинации музейно-выставочная деятельность.

«Сейчас, конечно же, все больше и больше он популярен, потому что с каждым разом количество посетителей увеличивается и увеличивается, не только из ближайших регионов и Москвы, но и других регионов нашей страны», - считает директор военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

В номинации литературное творчество и издательское дело отметили авторов учебного пособия о военной истории России. Юрия Никифирова - члена научного совета Российского военно-исторического общества и научного директора РВИО - Михаила Мягкова.

«Надо сказать, что цели и задачи книги поставил президент России Владимир Путин на втором съезде исторического сообщества. Мы сказали, что есть такая задумка написать книгу об истории России, он сказал, что это замечательно. Надо, чтобы книга предназначалась не только для детей, но и для взрослых, чтобы годилась для школы и для семейного чтения. Мы с честью выполнили эти задачи», - сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Все собравшиеся на церемонии награждения отмечают, как важно в непростое для страны время быть вместе. Несокрушимая сила русской культуры делает все попытки Запада нанести вред народному единству тщетными.

«Наша цель - поддержка культуры и искусства. Именно они объединяют людей в разные времена, в том числе и самые сложные», - уверена Заслуженная артистка России Зара.

В номинации «культурно-просветительские проекты» отметили наградой Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО за проект о 350-летии со дня рождения Петра I. В номинации театральное искусство наградили актеров Малого театра России - народных артистов Василия Бочкарева, Владимира Носика. Вручал награды - заместитель Министра обороны Александр Фомин. В номинации изобразительное и монументальное искусство - скульптора Главного храма ВС РФ Виталия Шанова. Каждый из награжденных внес свой вклад в служение любимому делу и своей стране.