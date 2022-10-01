«Величайший день 21 века»: Машков о воссоединении новых регионов с Россией

При этом актер выразил уверенность в том, что «это только начало».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Машков назвал день вступления Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ величайшим днем 21 века. Об этом «Звезде» актер заявил на праздничном концерте по случаю воссоединения четырех регионов с Россией.

«Это день возвращения наших чувств, наших настоящих чувств. Мы один народ и должны жить вместе. Поэтому то, что вы видите, то, что вы чувствуете, какие испытывают эмоции граждане и те, кто пришли сюда, - это невероятно. Я абсолютно уверен в том, что это только начало», - говорит Машков.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, президент России Владимир Путин выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру».