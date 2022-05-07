Юта выступила перед участниками спецоперации на Украине
Певица Юта исполнила известные песни для участников спецоперации РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.
«Эта песня не только для военнослужащих, она для каждого из нас, кому не безразлична наша история», - отметила певица.
Также певица пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарила их за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения специальных задач.
Отдельные слова благодарности Юта выразила врачам и медицинскому персоналу Военно-медицинской академии.
«Я очень благодарна Военно-медицинской академии за предоставленную возможность. Это нужно и ребятам, которые выздоравливают, и это нужно артистам, просто необходимо. Поэтому спасибо», - добавила артистка.
Ранее к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России присоединился народный артист России, член Общественного совета при Минобороны РФ Николай Расторгуев. Лидер группы «Любэ» исполнил такие известные песни, как «А заря», «Ребята с нашего двора», «Позови меня тихо по имени».