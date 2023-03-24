Forbes заявил о расколе в мире из-за антироссийских санкций

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Большая часть стран не присоединились к антироссийским санкциям ради сотрудничества с Москвой. Об этом заявил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье для Forbes. По его мнению, мир разделился на два блока. В числе сторонников ограничений оказались США и их союзники, противники – большинство стран мира.

«Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя вестернизацией, грозящей господством Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», - подчеркнул Доши.

Экономист спрогнозировал серьезное падение уровня жизни европейцев и постепенную деиндустриализацию Европейского союза из-за отказа от российского газа. Упомянул Доши и планы Москвы и Пекина по созданию новой международной резервной валюты.

Накануне, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами, Михаил Мишустин заявил о санкционном ударе по Москве, равного которому в современной истории не было. Премьер-министр заявил, что коллективный Запад стремился развалить финансовую систему страны, спровоцировать товарный дефицит и безработицу.