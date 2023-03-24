Дания пригласила Nord Stream 2 AG поучаствовать в подъеме найденного рядом с «СП» предмета

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Энергетическое агентство Дании направило компании Nord Stream 2 AG, выполняющей функции оператора газопровода «Северный поток», приглашение поучаствовать в операции по извлечению неизвестного объекта, который был обнаружен вблизи трубопровода.

«Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», - говорится в заявлении агентства.

Кроме того, агентство опубликовало фотографию, на которой виден предмет цилиндрической формы. Сообщается, что он имеет высоту около 40 сантиметров, а его диаметр составляет около 10 см. В датском энергетическом агентстве полагают, что это морской дымовой буй, который, как отмечается, не представляет угрозы безопасности.

Ранее в МИД России заявили, что тему диверсий на «Северных потоках» не удастся «замести под ковер», РФ продолжит добиваться ответов. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, подчеркнув, что отказ Копенгагена подключить Москву к расследованию теракта не изменит ситуацию.