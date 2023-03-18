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В МИД РФ заявили, что теракт на «Северных потоках» не удастся «замести под ковер»

Анастасия Бобылева
13:52 18.03.2023
Мария Захарова подчеркнула, что отказ Дании в совместном расследовании диверсий не повлияет на стремление РФ добиться ответов.
В МИД РФ заявили, что теракт на «Северных потоках» не удастся «замести под ковер»
© Фото: Danish Defence, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В МИД РФ заявили, что тему диверсий на «Северных потоках» не удастся «замести под ковер», Россия продолжит добиваться ответов. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, подчеркнув, что отказ Копенгагена подключить Россию к расследованию теракте не изменит ситуацию.

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы», - пишет она в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, Дания специально затягивала два с половиной года с предоставлением компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2». Также она напомнила, что ни на один из запросов российской стороны по поводу инцидентов на «Северных потоках» датские власти не дали четкого ответа и не предоставили результатов расследования, хотя Россия является потерпевшей стороной.

Также сотрудничать с РФ в расследовании теракта отказались Германия и Швеция. Берлин при этом сослался на «возможный ущерб интересам страны».

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