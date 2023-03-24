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Энергетическое агентство Дании показало найденный рядом с «Северным потоком» объект

Максим Крюков
01:58 24.03.2023
На опубликованных кадрах видно, что предмет имеет цилиндрическую форму, высота составляет около 40 сантиметров, а диаметр - около 10 см.
Энергетическое агентство Дании показало найденный рядом с «Северным потоком» объект
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) пригласило компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока», оказать содействие в операции по извлечению обнаруженного в непосредственной близости от трубопровода объекта.

«Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ДЭА.

На кадрах видно, что предмет представляет собой цилиндр высотой около 40 сантиметров и диаметром около 10 см. В агентстве не исключают, что это изделие является морским дымовым буем. В ДЭА по-прежнему считают, что объект не представляет угрозы безопасности.

© Danish Energy Agency

Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании теракта на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». в документе содержится призыв к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу создать специальную комиссию, которая будет расследовать инцидент на трубопроводах.

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