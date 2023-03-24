Энергетическое агентство Дании показало найденный рядом с «Северным потоком» объект
На опубликованных кадрах видно, что предмет имеет цилиндрическую форму, высота составляет около 40 сантиметров, а диаметр - около 10 см.
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
Датское энергетическое агентство (ДЭА) пригласило компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока», оказать содействие в операции по извлечению обнаруженного в непосредственной близости от трубопровода объекта.
«Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ДЭА.
На кадрах видно, что предмет представляет собой цилиндр высотой около 40 сантиметров и диаметром около 10 см. В агентстве не исключают, что это изделие является морским дымовым буем. В ДЭА по-прежнему считают, что объект не представляет угрозы безопасности.
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