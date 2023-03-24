В стране и мире Энергетическое агентство Дании показало найденный рядом с «Северным потоком» объект Максим Крюков На опубликованных кадрах видно, что предмет имеет цилиндрическую форму, высота составляет около 40 сантиметров, а диаметр - около 10 см. © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Датское энергетическое агентство (ДЭА) пригласило компанию Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока», оказать содействие в операции по извлечению обнаруженного в непосредственной близости от трубопровода объекта. «Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ДЭА. На кадрах видно, что предмет представляет собой цилиндр высотой около 40 сантиметров и диаметром около 10 см. В агентстве не исключают, что это изделие является морским дымовым буем. В ДЭА по-прежнему считают, что объект не представляет угрозы безопасности. © Danish Energy Agency Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании теракта на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». в документе содержится призыв к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу создать специальную комиссию, которая будет расследовать инцидент на трубопроводах. Экспертное мнение и аналитика