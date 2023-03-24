В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден объявил о модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады

Сергей Лебедев
22:59 24.03.2023
Предполагается, что NORAD получит загоризонтные радары следующего поколения.
Байден объявил о модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Американский президент Джо Байден объявил о модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады. По словам лидера Соединенных Штатов, NORAD получит загоризонтные радары следующего поколения.

Президент США в ходе выступления в парламенте Канады отметил, что подобные радары необходимы для раннего предупреждения угроз. Кроме того, в рамках системы NORAD модернизируют инфраструктуру для наблюдения.

Примечательно, что именно в зоне действия совместной системы воздушно-космической обороны США и Канады недавно были обнаружены неопознанные летательные объекты. Некоторые из них сбили.

Так, в начале февраля власти США обнаружили летательный объект принадлежавший Китаю. Затем Джо Байден отдал приказ ликвидировать его. Позже в Пентагоне заявили, что сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами.

Аналогичный разведывательный зонд заметили и в Канаде. В связи с этим в Оттаве вызвали посла КНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
США ввели санкции против самолета Лукашенко
17:56 В стране и мире
Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай
17:36 В стране и мире
Посол США выразил надежду на то, что сербы забудут о бомбардировках НАТО
17:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео дома в Италии, откуда сбежал Артем Усс
15:43 В стране и мире
Херш: Байден мог подорвать «Северные потоки», чтобы наказать Шольца
Популярное
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.