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Американский президент Джо Байден объявил о модернизации системы воздушно-космической обороны США и Канады. По словам лидера Соединенных Штатов, NORAD получит загоризонтные радары следующего поколения.

Президент США в ходе выступления в парламенте Канады отметил, что подобные радары необходимы для раннего предупреждения угроз. Кроме того, в рамках системы NORAD модернизируют инфраструктуру для наблюдения.

Примечательно, что именно в зоне действия совместной системы воздушно-космической обороны США и Канады недавно были обнаружены неопознанные летательные объекты. Некоторые из них сбили.

Так, в начале февраля власти США обнаружили летательный объект принадлежавший Китаю. Затем Джо Байден отдал приказ ликвидировать его. Позже в Пентагоне заявили, что сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами.

Аналогичный разведывательный зонд заметили и в Канаде. В связи с этим в Оттаве вызвали посла КНР.