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Суд арестовал генерала ФТС Беглова и майора Алеева по делу о взятках

Сергей Лебедев
19:31 24.03.2023
Высокопоставленных таможенников на два месяца отправили под стражу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В пятницу Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова. Его отправят под стражу на два месяца. Кроме того, арестовали начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева.

Оба мужчины обвиняются в получении взятки в размере 3,8 миллиона рублей. Напомним, ранее высокопоставленных таможенников задержали в момент передачи денег от двух бизнесменов. Дома у них провели обыски. У офицеров изъяли 40 миллионов рублей, документацию и дорогостоящие часы.

Напомним, в январе Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Васильева, который занимал должность главы Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России. Мужчину обвиняют в получении взятки. На него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 

Васильеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта. Перед его арестом в главном здании таможенной службы прошли обыски. Были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

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