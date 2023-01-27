В Москве арестовали главу IT-управления ФТС России

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Сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следователей арестовал Дмитрия Васильева, занимавшего должность главы Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Дмитрию Васильеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, сегодня в главном здании ФТС России прошли обыски. Были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

На Васильева заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.