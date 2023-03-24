В стране и мире В ФТС подтвердили факт задержания генерала Беглова Ян Брацкий По факту задержания офицеров ФТС Александра Беглова и Александра Алеева возбуждено уголовное дело, 24 марта суд изберет им меру пресечения. © Фото: ctu.customs.gov.ru Читайте нас на: В пресс-службе Центрального таможенного управления подтвердили задержание замначальника управления ведомства генерала Александра Беглова. В настоящее время ведутся следственные действия, подробности которых не приводятся, сообщают «Известия». По данным издания, Беглов задержан по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним в руки правоохранителей попал начальник Центра электронного декларирования центральной акцизной таможни Александр Алеев. Высокопоставленные офицеры задержаны в момент передачи денег от двух бизнесменов. Как сообщалось ранее, речь идет о сумме в 3,8 миллиона рублей. После задержания таможенников были проведены обыски, в ходе которых у них изъяли десятки миллионов рублей, дорогие часы и различную документацию. Экспертное мнение и аналитика