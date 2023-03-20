Под звуки оркестра: кадры встречи Си Цзиньпина во Внуково

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Военный образцовый оркестр Почетного караула встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Внуково.

Кроме того, в московском аэропорту его встретил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надежными партнерами. Он также выразил уверенность в том, что его визит даст новый импульс развитию отношений с Россией.

Напомним, что сегодня запланирована встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР. Как ожидается, их общение будет проходить в формате «один на один».