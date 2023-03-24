Российские бойцы применили «противодроновые» сети для защиты от БПЛА под Северском

На одном из самых напряженных направлений в районе Северска сейчас идут бои буквально за каждый метр. Наш корреспондент Валентин Гвоздев снял репортаж о работе наших военных на Северском направлении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артиллеристы 2-го армейского корпуса ежедневно поддерживают наступление нашей пехоты. Сейчас основная задача - отбить железную дорогу на Северск. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» бьют по замеченному с беспилотника расчету АГС.

«Боевой уровень вырос просто колоссально. В учебниках никогда не покажут того, чему учимся здесь. Люди приобретают колоссальнейший боевой опыт, не только работы в полях, но и в городской застройке, очень вырос уровень», - говорит командир батареи с позывным Терек.

Националисты нередко используют дроны-камикадзе. Чтобы уберечь расчет, наши бойцы нашли простое решение. Позиции дополнительно защищают металлической сетью, которая мешает атаке беспилотников.

Ствольной артиллерии вторит реактивная. «Грады» работают по площадям, когда накрыть нужно большую группу пехоты или скопление техники. Причем спасаться от таких «осадков» у боевиков не получается даже ночью, когда работа расчета усложняется кратно. Огонь артиллерии круглые сутки корректируют с беспилотников. В 132-й бригаде создана целая рота операторов БПЛА, именно благодаря им результаты своей работы бойцы могут видеть практически в режиме реального времени - как днем, так и ночью.

В окрестностях Северска работают бойцы 3-го батальона 132-й бригады 2-го армейского корпуса. Их передовые позиции сейчас находятся в районе железной дороги, ведущей в город, всего в 12 километрах от него. По пути там лежит много подбитой и сгоревшей вражеской техники, поля вокруг перепаханы артиллерией.

От лесного массива практически ничего не осталось. Скошенные снарядами деревья, воронки от взрывов, сожженная техника и остатки западного вооружения в траншеях, которыми этот лес изрезан вдоль и поперек. Лесной массив, точнее, то, что от него осталось, тянется вдоль железной дороги на Северск на пять километров. Он был прекрасно защищен, здесь была создана целая сеть окопов, блиндажей и траншей, однако взяли эти укрепления всего 80 человек.

На кадрах запечатлен один из многочисленных штурмов позиций националистов. Стрелковый бой идет на расстоянии 20 метров. Не раз дело доходило и до рукопашных схваток в окопах. Иногда одни и те же окопы приходилось штурмовать по три раза за день, такого натиска враг не выдерживает и раз за разом бросает позиции.

Бои за железную дорогу на Северск идут круглые сутки. Украинские националисты очень хорошо окопались, тем не менее удержать эти позиции они не сумели, и сейчас их с каждым днем теснят все дальше. Железная дорога разбита. Выгнувшиеся рельсы застыли арками над воронками от снарядов, вокруг не осталось ни одного целого дерева. За спиной нашего проводника с позывным Тоха внушительная сумка с особенно ценным грузом. Это электромагнитное ружье для борьбы с квадрокоптерами. На позициях их немного, поэтому каждое на вес золота.

«Птички», как их называют бойцы, доставляют больше всего неприятностей. Помимо корректировки огня артиллерии, могут и сами сбрасывать гранаты. Квадрокоптеры активно используют и наши бойцы как для разведки и корректировки, так и как самостоятельные боевые единицы. Когда противник так хорошо окопался, артиллерия не всегда может быть эффективна, а беспилотники, напротив, действуют со снайперской точностью.

Бойцы 3-го батальона бьются буквально за каждый метр своей земли, и это не преувеличение. В подразделении служат местные - шахтеры, рабочие заводов, те, кто здесь родился и вырос. Комбат называет своих бойцов лучшим подразделением, за то, что не на словах, а на деле показывают, как надо воевать, а бойцы отвечают взаимным уважением за то, что командир от них не требует ничего, чего бы не делал сам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.