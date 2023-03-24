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Российские войска теснят украинских боевиков, чтобы взять в кольцо Северск

Валентин Гвоздев
11:59 24.03.2023
Отбитая у врага территория - свидетель жарких боев. Вокруг не осталось ни одного целого дерева - все они измочалены огнем артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В районе Северска работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Он увидел взятые российскими бойцами украинские позиции. 

«Лесной массив, точнее, то, что от него осталось, тянется вдоль железной дороги на Северск на пять километров. Он был прекрасно защищен, здесь была создана целая сеть окопов, блиндажей и траншей, однако взяли эти укрепления всего 80 человек», - прокомментировал корреспондент. 

Остатки лесного массива представляют собой измочаленные стволы деревьев, перемежаемые сожженной украинской техникой и брошенным в траншеях западным вооружением. Бывший лес изрезан этими траншеями вдоль и поперек. 

Гвоздев побывал и возле железной дороги. Местами она сильно разбита. Выгнувшиеся рельсы застыли арками над воронками от снарядов, вокруг не осталось ни одного целого дерева.

Ветка ведет на Северск - город, который наши войска сейчас пытаются взять в кольцо. Задача не из легких, украинские боевики очень хорошо здесь окопались. Тем не менее удержать эти позиции они не сумели, и сейчас их с каждым днем теснят все дальше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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