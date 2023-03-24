Боец с позывным Большой рассказал, как трофейные БПЛА работают против врага
На Северском направлении захваченные в качестве трофеев украинские беспилотники работают против противника, рассказал «Звезде» начальник связи третьего батальона с позывным Большой.
«Очень много вражеских беспилотников залетает в нашу сторону. Мы их ловим электромагнитной пушкой, РЭБ у нас есть, подавляются сигналы», - отметил он.
Мужчина отметил, что после поимки беспилотника его перепрошивают и направляют в сторону позиций украинских вооруженных формирований.
«Мы их перепрошиваем и работаем против врага. Цепляем на них подвесы, боеприпасы ВОГ», - добавил Большой.
Боец рассказал, как наши военнослужащие с помощью электромагнитного оружия принудительно сажают украинские дроны.
«У них теряется сигнал, если не успел увести "птичку" оператор, то все, она становится нашей», - констатировал специалист.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.