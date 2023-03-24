Армия Боец с позывным Большой рассказал, как трофейные БПЛА работают против врага Валентин Гвоздев Электромагнитное оружие наводится на беспилотник, после чего у дрона пропадает канал управления, пояснил специалист. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На Северском направлении захваченные в качестве трофеев украинские беспилотники работают против противника, рассказал «Звезде» начальник связи третьего батальона с позывным Большой. «Очень много вражеских беспилотников залетает в нашу сторону. Мы их ловим электромагнитной пушкой, РЭБ у нас есть, подавляются сигналы», - отметил он. Мужчина отметил, что после поимки беспилотника его перепрошивают и направляют в сторону позиций украинских вооруженных формирований. «Мы их перепрошиваем и работаем против врага. Цепляем на них подвесы, боеприпасы ВОГ», - добавил Большой. Боец рассказал, как наши военнослужащие с помощью электромагнитного оружия принудительно сажают украинские дроны. «У них теряется сигнал, если не успел увести "птичку" оператор, то все, она становится нашей», - констатировал специалист. Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика