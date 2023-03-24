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Боец с позывным Большой рассказал, как трофейные БПЛА работают против врага

Валентин Гвоздев
12:27 24.03.2023
Электромагнитное оружие наводится на беспилотник, после чего у дрона пропадает канал управления, пояснил специалист.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Северском направлении захваченные в качестве трофеев украинские беспилотники работают против противника, рассказал «Звезде» начальник связи третьего батальона с позывным Большой.

«Очень много вражеских беспилотников залетает в нашу сторону. Мы их ловим электромагнитной пушкой, РЭБ у нас есть, подавляются сигналы», - отметил он.

Мужчина отметил, что после поимки беспилотника его перепрошивают и направляют в сторону позиций украинских вооруженных формирований.

«Мы их перепрошиваем и работаем против врага. Цепляем на них подвесы, боеприпасы ВОГ», - добавил Большой.

Боец рассказал, как наши военнослужащие с помощью электромагнитного оружия принудительно сажают украинские дроны.

«У них теряется сигнал, если не успел увести "птичку" оператор, то все, она  становится нашей», - констатировал специалист.

Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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