Минобороны России: в Одесской области уничтожен ангар с украинскими беспилотниками
Вражеский ангар с беспилотными летательными аппаратами находился в районе населенного пункта Сухой Лиман.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В Минобороны России рассказали об уничтожении ангара с беспилотниками врага. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - заметил Конашенков.
Кроме этого, российские военные уничтожили склад боеприпасов. Он принадлежал наемникам «Иностранного легиона».
Также российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех самоходных артустановок Krab производства Польши.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.