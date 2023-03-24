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В МО РФ рассказали об уничтожении склада боеприпасов наемников «Иностранного легиона»

14:41 24.03.2023
Склад иностранных наемников, участвовавших в боевых действия на стороне врага, взлетел на воздух в районе Константиновки в ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов, который принадлежал наемникам «Иностранного легиона». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион"», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, в районе Сухого Лимана в Одесской области удалось уничтожить ангар с украинскими беспилотниками. А в районе Степного в Запорожской области была уничтожена вражеская РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневое поражение было нанесено 87 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам в 109 районах. 

Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотнков. Это произошло в районе населенных пунктов Двуречное (Харьковская область), Голиково, Червонопоповка (ЛНР), Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское, Александровка (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинское военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 224 вертолетов, 3 562 беспилотников, 414 ЗРК, 8 392 танков и других боевых бронированных машин, 1 072 боевых машин РСЗО, 4 424 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 091 единицы специальной военной автотехники. 

Кроме этого, Конашенков рассказал об уничтожении трех САУ польского производства Krab за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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