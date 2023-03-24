В МО РФ сообщили об уничтожении трех САУ польского производства Krab за сутки

Кроме этого, наши военные уничтожили три украинские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении трех самоходных артиллерийских установок Krab за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что две из трех польских самоходок уничтожены на Купянском направлении. На этом направлении потери украинской стороны в живой силе составили до 60 человек. Помимо двух САУ Krab, уничтожена буксируемая гаубица Д-20 и еще несколько единиц техники. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град».

Суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении превысили 380 человек. Уничтожены украинский танк, две БМП, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника в живой силе за сутки превысили 40 человек. Уничтожены два пикапа, гаубица Д-30 и польская САУ Krab. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также буксируемая американская гаубица М777.

Также Конашенков рассказал об уничтожении склада боеприпасов наемников «Иностранного легиона».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.