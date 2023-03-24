В МО РФ сообщили об уничтожении трех САУ польского производства Krab за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении трех самоходных артиллерийских установок Krab за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что две из трех польских самоходок уничтожены на Купянском направлении. На этом направлении потери украинской стороны в живой силе составили до 60 человек. Помимо двух САУ Krab, уничтожена буксируемая гаубица Д-20 и еще несколько единиц техники. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град».
Суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении превысили 380 человек. Уничтожены украинский танк, две БМП, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника в живой силе за сутки превысили 40 человек. Уничтожены два пикапа, гаубица Д-30 и польская САУ Krab. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также буксируемая американская гаубица М777.
Также Конашенков рассказал об уничтожении склада боеприпасов наемников «Иностранного легиона».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.