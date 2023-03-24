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«Ъ»: замминистра культуры Манилова покидает свой пост и возглавит Русский музей

Сергей Лебедев
15:00 24.03.2023
В пресс-службе ведомства эту информацию не подтвердили.
«Ъ»: замминистра культуры Манилова покидает свой пост и возглавит Русский музей
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Сегодня появилась информация, что заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова покидает свой пост. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, чиновница якобы возглавит Русский музей. На этой должности она сменит Владимира Гусева.

При этом в пресс-службе ведомства не подтвердили информацию об уходе Аллы Маниловой из министерства.

Напомним, в начале недели стало известно, что пост директора Пушкинского музея после десяти лет работы на этой должности покидает Марина Лошак. Ее место займет Елизавета Лихачева, которая с 2017 года была директором Музея архитектуры имени А.В. Щусева. 

Сама же Елизавета Лихачева в разговоре со «Звездой» призналась, что считает свое назначение на пост директора Пушкинского музея неожиданным. Новую должность она назвала вызовом, на который готова ответить.

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