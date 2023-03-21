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Лихачева назвала вызовом свое назначение директором Пушкинского музея

Анна Назайкина
10:59 21.03.2023
Искусствовед отметила: «не факт», что в Пушкинском у нее «что-то получится», как в Музее архитектуры им. Щусева.
Лихачева назвала вызовом свое назначение директором Пушкинского музея
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Елизавета Лихачева заявила, что считает неожиданным свое назначение на пост директора Пушкинского музея. В беседе со «Звездой» она рассказала, что считает новую должность вызовом.

«Эта история про то, что ты просто делаешь свою работу и надеешься, что кроме тебя об этом узнает. Не факт, что в Пушкинском у меня что-то получится, как в Музее архитектуры. Но я не отказалась», - сказала Лихачева.

По мнению искусствоведа, эта ответственная должность является для нее вызовом, но она «привыкла отвечать на вызовы».

Сегодня Минкультуры сообщило, что Марина Лошак покидает пост директора Пушкинского музея после 10 лет работы на этой должности. Ее место займет Елизавета Лихачева, которая с 2017 года была директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

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