Новым директором Пушкинского музея назначили Елизавету Лихачеву
В Минкульте сегодня подтвердили, что Марина Лошак уходит с поста директора музея, она занимала эту должность почти десять лет.
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Новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина назначили Елизавету Лихачеву. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.
Как уточняется, документ о назначении сегодня, 21 марта, подписала глава ведомства Ольга Любимова.
Накануне РБК сообщало, что Марина Лошак уходит с поста директора ГМИИ, она занимала эту должность почти десять лет. Сегодня Минкульт подтвердил эту информацию.
Искусствоведу Елизавете Лихачевой 44 года. С 2017 года она находилась на должности директора Музея архитектуры имени Щусева.