Новым директором Пушкинского музея назначили Елизавету Лихачеву

В Минкульте сегодня подтвердили, что Марина Лошак уходит с поста директора музея, она занимала эту должность почти десять лет.

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина назначили Елизавету Лихачеву. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

Как уточняется, документ о назначении сегодня, 21 марта, подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Накануне РБК сообщало, что Марина Лошак уходит с поста директора ГМИИ, она занимала эту должность почти десять лет. Сегодня Минкульт подтвердил эту информацию.

Искусствоведу Елизавете Лихачевой 44 года. С 2017 года она находилась на должности директора Музея архитектуры имени Щусева.