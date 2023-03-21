В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новым директором Пушкинского музея назначили Елизавету Лихачеву

Анна Назайкина
10:29 21.03.2023
В Минкульте сегодня подтвердили, что Марина Лошак уходит с поста директора музея, она занимала эту должность почти десять лет.
Новым директором Пушкинского музея назначили Елизавету Лихачеву
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина назначили Елизавету Лихачеву. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

Как уточняется, документ о назначении сегодня, 21 марта, подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Накануне РБК сообщало, что Марина Лошак уходит с поста директора ГМИИ, она занимала эту должность почти десять лет. Сегодня Минкульт подтвердил эту информацию.

Искусствоведу Елизавете Лихачевой 44 года. С 2017 года она находилась на должности директора Музея архитектуры имени Щусева.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
Новым директором Пушкинского музея назначили Елизавету Лихачеву
10:03 В стране и мире
В МИД РФ отказали США и их партнерам в праве посредничества на Украине
09:21 В стране и мире
Видео
Кортеж Си Цзиньпина прибыл к отелю в Москве
08:38 В стране и мире
СК России подозревает блогера Митрошину в неуплате налогов
07:49 В стране и мире
В Польше потребовали отставки посла, заявившего о потенциальном конфликте с Россией
Популярное
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.