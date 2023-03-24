В МИД РФ предложили Макрону поставить оружие протестующим французам

Ранее сообщалось, что во Франции протестующие сожгли машины и автобус в порту Гавра - они подгоняли к ним вилочный погрузчик и бросали их в пылающий огонь.

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