В МИД РФ предложили Макрону поставить оружие протестующим французам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила иронией на поставки французского оружия киевскому режиму.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Министерстве иностранных дел России предложили президенту Франции Макрону начать поставки оружия протестующим против повышения пенсионного возраста французам.
«А когда Макрон начнет поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Тем временем французское Министерство иностранных дел насчитало более миллиона участников протестов против пенсионной реформы.
Ранее сообщалось, что во Франции протестующие сожгли машины и автобус в порту Гавра - они подгоняли к ним вилочный погрузчик и бросали их в пылающий огонь.