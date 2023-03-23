Во Франции протестующие сожгли машины и автобус в порту Гавра

Также было перекрыто движение по самому длинному мосту в стране и заблокирован проезд к терминалам аэропорта Шарль-де-Голль.

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Во Франции продолжаются массовые акции протеста против пенсионной реформы, которая была принята в обход Национального собрания. Тысячи людей выражают свое негодование по всей стране.

Так, например, забастовку устроили работники порта в Гавре. Они сожгли несколько машин и даже автобус. Транспортные средства бросали в костер при помощи погрузчиков.

Протесты затронули и крупнейший французский аэропорт Шарль-де-Голль. Там работники заблокировали проезд к терминалам.

Также было перекрыто движение по самому длинному мосту Франции «Сен-Назер». На нем протестующие сбили даже радары.

Напомним, во Франции задержали более 850 участников массовых протестов. Об этом вчера заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Однако люди продолжают выходить на улицы. Французы недовольны тем, что власти страны тратят деньги на Украину, а дыры в бюджете закрывают при помощи повышения пенсионного возраста.