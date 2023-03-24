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МВД Франции насчитало более миллиона участников протестов против пенсионной реформы

Максим Крюков
01:04 24.03.2023
Как сообщает газета Le Monde, в Париже митингующие опрокидывают мусорные баки, строительную технику и велосипеды.
© Видео: Rue89Bordeaux, Twitter © Фото: 5BMbI9vibNEyiDQ, Twitter
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Во Франции в масштабных протестах против пенсионной реформы приняли участие более одного миллиона человек. Об этом пишет французская ежедневная газета Le Monde, ссылаясь на Министерство внутренних дел страны.

«МВД насчитало 1,089 млн манифестантов во Франции в четверг», - говорится в сообщении.

По данным издания, в Париже митингующие опрокидывают мусорные баки, строительную технику и велосипеды. На улицах слышны лозунги: «присоединяйтесь к нам, не смотрите на нас».

Ранее политический аналитик Эммануэль Леруа заявил, что французы устали от Макрона, который за последние шесть лет превратил их жизнь в ад. При этом президент страны понимает, что рискует своей головой, поэтому дает полиции право на жестокое подавление демонстрантов. Эксперт отметил, что «сегодня французский народ в большом гневе и не может больше терпеть тираническое отношение Макрона».

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