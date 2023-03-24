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В Минобороны России заявили, что заражение ураном Сербии требует постоянного мониторинга

13:41 24.03.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов обратил внимание на заражение почвы и грунтовых вод.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что постоянного мониторинга требует заражение территории Сербии обедненным ураном войсками НАТО.

«Уровень заражения почвы и грунтовых вод в этих районах в течение длительного времени требует постоянного мониторинга для оценки потенциальных рисков», - сказал он на брифинге.

Кириллов напомнил, что эксперты проводили исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах ударов. Речь идет о фрагментах урановых бомб в районе Плаковица.

Еще Кириллов указал на опасность развития злокачественных опухолей и изменения внутренних органов в результате попадания урановой пыли в человеческий организм. 

Как утверждает начальник войск РХБЗ, от применения снарядов с обедненным ураном пострадают не только те, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, но и мирное население Украины. Кроме того, будут заражены посевные площади, пострадает аграрный сектор и, как следствие, - экономика Украины.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон наряду с танками Challenger 2 поставит Киеву снаряды с обедненным ураном. Обедненный уран отличается высокой прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие боеприпасы не взрываются, а пробивают стальную броню танков. Снаряды не признаются химическим оружием международными организациями, их применение не регулируется и не запрещено. Тем не менее многие эксперты считают, что они могут вызывать заболевания и загрязняют окружающую среду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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