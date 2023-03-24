Минобороны России: войска НАТО выпустили по Югославии снаряды с 15 тоннами обедненного урана

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что войска НАТО выпустили по Югославии снаряды с более чем 15 тоннами обедненного урана.

«Необходимо напомнить об использовании авиационных боеприпасов с обедненным ураном силами НАТО в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году. Всего на территории этой страны было применено около 40 тысяч бронебойных авиаснарядов с общим количеством обедненного урана более 15 тонн», - заметил Кириллов.

Кроме этого, Игорь Кириллов заметил, что применение боеприпасов с обедненным ураном в ходе конфликта скажется негативно прежде всего на населении Украины, нанеся непоправимый вред здоровью, в том числе украинских боевиков.

Также начальник войск РХБЗ напомнил, что Соединенные Штаты применили в Ираке не менее 300 тонн обедненного урана.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.