МО РФ: снаряды с ураном используют лишь страны НАТО и только на чужой территории
Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга обратил внимание на то, что снаряды с обедненным ураном применяются только странами Североатлантического альянса.
«В вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО», - сказал он.
Кроме того, Кириллов отметил, что их применение западные страны планируют на чужой территории, когда не нужно задумываться о том, какой ущерб может быть нанесен экологии.
Также начальник войск РХБЗ подчеркнул, что государства - члены НАТО знают о том, как опасно использовать такие боеприпасы, о чем говорят соответствующие документы.
Страны Североатлантического альянса, в частности Британия, готовы передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, несмотря на то что осведомлены о непоправимом вреде для здоровья украинских военных и мирных жителей в случае применения такого оружия, добавил Кириллов.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.