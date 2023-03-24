МО РФ: снаряды с ураном используют лишь страны НАТО и только на чужой территории

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга обратил внимание на то, что снаряды с обедненным ураном применяются только странами Североатлантического альянса.

«В вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО», - сказал он.

Кроме того, Кириллов отметил, что их применение западные страны планируют на чужой территории, когда не нужно задумываться о том, какой ущерб может быть нанесен экологии.

Также начальник войск РХБЗ подчеркнул, что государства - члены НАТО знают о том, как опасно использовать такие боеприпасы, о чем говорят соответствующие документы.

Страны Североатлантического альянса, в частности Британия, готовы передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, несмотря на то что осведомлены о непоправимом вреде для здоровья украинских военных и мирных жителей в случае применения такого оружия, добавил Кириллов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.