МИД Эстонии выдворит из страны еще одного российского дипломата

В настоящее время уровень дипломатических отношений между Россией и Эстонией понижен до временного поверенного в делах.

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Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата и обязала в срок до 29 марта покинуть территорию страны. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Как отметили в МИД Эстонии, деятельность дипломата нарушала Венскую конвенцию. Россиянина обвинили в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

Дипотношения официальных Москвы и Таллина находятся в глубоком кризисе. В августе прошлого года Эстония объявила о закрытии границ с Россией. Власти запретили въезд даже обладателям шенгенских виз. После этого последовал обмен дипломатическими выпадами. Уровень отношений между странами был понижен до временного поверенного в делах. В России неоднократно указывали на то, что Москва только реагирует на недружественные действия прибалтийской страны, а не является их инициатором.

Ранее стало известно о том, что Россия ввела санкции против 144 министров, депутатов, журналистов и общественников из Литвы, Латвии и Эстонии. В «стоп-листе» причастные к русофобским акциям, сносу памятников, поставкам оружия на Украину.