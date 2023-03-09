Россия ввела санкции против 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии

© Фото: Rouelle Umali, XinHua

Россия ввела санкции против 144 министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В «стоп-лист» включили гражданин, которые причастны к гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории и кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям. Также под санкции попали те, кто занимается героизацией нацизма и имеет отношение к эскалации украинского конфликта и накачиванию оружием киевского режима.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений», - добавили в МИД России.

Напомним, в середине февраля из Эстонии депортировали лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина, который известен как организатор акций «Бессмертного полка». Ему аннулировали вид на жительство.

В правоохранительных органах Эстонии заявили, что причиной высылки стала деятельность Чаулина по «разжиганию национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения», что «представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности».