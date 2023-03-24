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Песков заявил, что найденный у «Северного потока - 2» объект может иметь отношение к теракту

Андрей Аркадьев
12:32 24.03.2023
Расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным, подчеркнул представитель Кремля.
Песков заявил, что найденный у «Северного потока - 2» объект может иметь отношение к теракту
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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Необходимо понять, какого рода объект был найден рядом с трубой «Северного потока - 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту - а судя по всему, имеет, - и продолжить расследование», - сказал он.

Представитель Кремля также назвал позитивной новостью приглашение компании Nord Stream 2 AG принять участие в поднятии объекта. Пресс-секретарь отметил, что объект обнаружен рядом с самым уязвимым участком - швом труб, где, собственно, и случился взрыв.

Между тем в прокуратуре Германии все еще не установили личности подозреваемых в диверсии. Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в помощи США скрыть информацию о произошедшем. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы ожиданий от проводимых западными странами расследований.

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