Песков заявил, что найденный у «Северного потока - 2» объект может иметь отношение к теракту

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Необходимо понять, какого рода объект был найден рядом с трубой «Северного потока - 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту - а судя по всему, имеет, - и продолжить расследование», - сказал он.

Представитель Кремля также назвал позитивной новостью приглашение компании Nord Stream 2 AG принять участие в поднятии объекта. Пресс-секретарь отметил, что объект обнаружен рядом с самым уязвимым участком - швом труб, где, собственно, и случился взрыв.

Между тем в прокуратуре Германии все еще не установили личности подозреваемых в диверсии. Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в помощи США скрыть информацию о произошедшем. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы ожиданий от проводимых западными странами расследований.