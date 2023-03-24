Корреспондент «Звезды» показал, как происходит сброс гранаты с дрона

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев работает в районе Северска. Один из бойцов продемонстрировал ему, как работает устройство, обеспечивающее сброс гранаты с квадрокоптера.

«Сюда помещается граната. Разумеется, сейчас она без взрывателя. Тут сверху находится фотоэлемент. Когда коптер зависает над целью, он получает сигнал в виде вспышки. И граната сбрасывается», - прокомментировал корреспондент.

Также Гвоздев показал, как выглядит железнодорожная ветка на Северск, который в настоящее время стремятся окружить российские военные, а также отбитые у врага траншеи. На перешедших под контроль наших войск позициях не осталось ни одного целого дерева - все они измочалены яростным артиллерийским огнем.

Ранее в Минобороны России сообщили, что наши «Солнцепеки» термобарическими снарядами выжгли опорные пункты врага на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.