Армия «Солнцепеки» термобарическими снарядами выжгли опорные пункты врага на Краснолиманском направлении Уничтожив вражеские опорные пункты, экипажи «Солнцепеков» поддержали действия российских штурмовых отрядов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Краснолиманском направлении экипажи «Солнцепеков» выжгли опорные пункты украинских боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили два опорных пункта ВСУ, тем самым поддержав действия штурмовых отрядов», - заявил Савчук. Кроме этого, по его словам, средства артиллерийской разведки и беспилотник «Орлан-30» вскрыли артиллерийские позиции врага. Артиллерия тут же нанесла по ним удар, стоивший неприятелю потерь - как в технике, так и в личном составе. Ранее бойцы-десантники показали от первого лица зачистку опорного пункта украинских боевиков в зоне спецоперации. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика