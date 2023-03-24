Адвокат Гриднев заявил, что Калви имеет право на свободное передвижение

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви условно сужден в России по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

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Адвокат американского инвестора Майкла Калви заявил о его желании участвовать в апелляционном суде. Как отметил юрист основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Тимофей Гриднев, его подзащитный имеет полное право на свободу передвижения.

«Майкл Калви в отсутствии меры пресечения и ограничений имеет полное право свободного передвижения. Формулировка "покинул" звучит некорректно и двусмысленно. Кроме того, Майкл Калви намерен и желает участвовать в апелляционном суде», - заявил Гриднев.

Гражданин США Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль получили 5,5 и 4,5 года условно по делу о мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. Обвинительный приговор был озвучен в августе 2021 года. Ранее появилась информация, что Калви и Дельпаль не находятся на территории Российской Федерации.