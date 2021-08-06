Барщевский назвал приговор Калви компромиссным

Вынесение американскому предпринимателю Майклу Калви, признанному виновным в растрате крупной суммы средств, условного приговора, в той или иной степени устроит все стороны процесса - является компромиссным решением. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

«Есть такое выражение: компромисс - то, что не устраивает всех, но в равной мере», - указал он.

Полпред подметил, что, с одной стороны, этим приговором было подтверждено, что Калви не зря привлекли к уголовной ответственности, то есть, что следователи и прокуратура были правы. С другой стороны, срок условный, поэтому и бизнесмен не сидит в тюрьме.

«На самом деле я не очень люблю подобного рода решения конфликтов, потому что в общем остается непонятным: прав или не прав, воровал - не воровал», - поделился Барщевский.

Он отметил, что на его взгляд в случае виновности Калви должен был бы сидеть в тюрьме и «отвечать по полной программе». Если же предприниматель не виновен, то, по словам эксперта, его следовало оправдать.

Барщевский заключил, что приговор по данному делу вроде бы гуманный, однако такой компромисс не вызывает у него большого восторга. Полпред также выразил радость по поводу того факта, что Калви на свободе, однако отметил, что для бизнес-сообщества подобного рода решения не являются успокоительными.

В следующие пять лет испытательного срока Майкл Калви не сможет покинуть Россию без разрешения властей. Такая мера связана с необходимостью отмечаться в ФСИН.