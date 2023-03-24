РИА Новости: приговоренный к условному сроку инвестор Майкл Калви покинул Россию

В России Майкл Калви был приговорен к условному сроку по делу о мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.

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Американский инвестор Майкл Калви, условно осужденный в России за растрату 2,5 млрд рублей, покинул территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Калви и (второй осужденный француз Филипп) Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих странах», - сказал собеседник агентства.

Фигуранты уголовного дела инвестфонда Baring Vostok, среди которых оказались Калви и Дельпаль, были приговорены к условным срокам в августе 2021 года Мещанским судом столицы.

Согласно приговору, Калви, как основатель фонда, получил 5,5 года условно, француз Дельпаль - 4,5 года условного срока. Тогда американец назвал решение суда победой, добавив при этом, что само по себе обвинение считает оскорбительным. Калви обязали регулярно посещать уголовную инспекцию. Обязанность отмечаться там дважды в месяц еще не вступила в силу, поэтому на момент отъезда никаких запретов покидать страну не было.