Corriere della Sera: Артем Усс мог покинуть Италию на частном самолете
Сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс, которого ищут по всей Италии после побега из-под домашнего ареста, мог покинуть территорию страны. Эту возможность допускают обозреватели газеты Corriere della Sera. По данным издания, Усс мог улететь на частном самолете.
Сейчас полиция и следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения, установленных в жилом комплексе, где проживал Усс. Российский бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Александра Усса был задержан в Италии 17 октября прошлого года. В США его подозревают в отмывании денег и обходе санкций. Позже суд вынес вердикт об экстрадиции Усса в Штаты.
Ранее отец подозреваемого сообщил, что ему неизвестно местонахождение сына и он не понимает, как тот мог исчезнуть из охраняемой карабинерами квартиры. По мнению Александра Усса, дело его сына сфабриковано, а сам он стал жертвой геополитических игр.