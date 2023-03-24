Corriere della Sera: Артем Усс мог покинуть Италию на частном самолете

Бежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс проживал в охраняемой квартире, полицейские регулярно навещали его в разное время суток.

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Сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс, которого ищут по всей Италии после побега из-под домашнего ареста, мог покинуть территорию страны. Эту возможность допускают обозреватели газеты Corriere della Sera. По данным издания, Усс мог улететь на частном самолете.

Сейчас полиция и следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения, установленных в жилом комплексе, где проживал Усс. Российский бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Александра Усса был задержан в Италии 17 октября прошлого года. В США его подозревают в отмывании денег и обходе санкций. Позже суд вынес вердикт об экстрадиции Усса в Штаты.

Ранее отец подозреваемого сообщил, что ему неизвестно местонахождение сына и он не понимает, как тот мог исчезнуть из охраняемой карабинерами квартиры. По мнению Александра Усса, дело его сына сфабриковано, а сам он стал жертвой геополитических игр.