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Экс-госсекретарь США Помпео назвал «ошибкой Байдена» сближение Москвы и Пекина

Ян Брацкий
08:35 23.03.2023
Майк Помпео предупредил Вашингтон о негативных последствиях объединения двух членов Совета безопасности ООН против США.
Экс-госсекретарь США Помпео назвал «ошибкой Байдена» сближение Москвы и Пекина
© Фото: Shen Hong, XinHua, GlobalLookPress
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Бывший глава Госдепа США Майк Помпео назвал сближение Москвы и Пекина «стратегическим просчетом» администрации Джо Байдена. Теперь Белый дом ошибочно пытается представить переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, как незначительное событие, полагает Помпео.

«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина», - заявил Помпео в эфире Fox News.

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву завершился накануне. Китайский лидер провел серию встреч и переговоров с президентом Владимиром Путиным и членами российского правительства. Стороны условились укреплять стратегическое сотрудничество и вместе строить миропорядок, основанный на уважении международного права.

Путин и Си Цзиньпин согласовали план развития сотрудничества по ключевым направлениям до 2030 года. Это касается торговли, инноваций, энергетики, логистики и других важнейших сфер.

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