Генсек НАТО Столтенберг: в отношениях с Россией назад дороги нет

Он считает, что окончание конфликта на Украине не приведет к улучшению отношений с РФ.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что в отношениях Североатлантического альянса и России «нет дороги назад».

«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», - заявил он в ходе своего выступления на саммите SAMAK в Финляндии.

По словам Столтенберга, странам НАТО следует увеличивать бюджеты на оборону, поскольку этого будет требовать безопасность в «более опасном мире». Кроме того «поддержка Украины... в собственных интересах безопасности» альянса.

«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но... теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений - самый большой риск, если президент Путин победит на Украине», - резюмировал Столтенберг.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Запад готов поставить Киеву «военный ультиматум» и склонить его к переговорам с Москвой, если Украина не сможет эффективно воспользоваться поставленным вооружением и добиться успехов на поле боя до осени 2023 года. По информации от издания The Washington Post, в случае неудачи Украине больше не смогут поставлять вооружение в таких же объемах, как раньше.